Умар Нурмагомедов: «Я вернусь 4 марта. Где вы все, ребята?»

Теги UFC Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов после победы на UFC Fight Night 217 над Раони Барселосом рассказал о планах.

«Я вернусь 4 марта [на эту дату запланирован UFC 285]. Где вы все, ребята? Я готов драться, с кем угодно», – сказал Умар Нурмагомедов в октагоне.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2021 году и выиграл четыре боя из четырех. Сейчас он занимает 11-е место в рейтинге легчайшего дивизиона.

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1 комментарий

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АланСмити
Глянул рейтинг, Марлон Вера(4) и Кори(5) дерутся между собой, топ 3 ему не дадут, остаются 6-8 номера и там может с любым подраться, кто согласится. Но кажется, что у Фонта (6) не будет возможности слиться, так как у него 2 поражения подряд, пусть и от топовых бойцов, есть ещё Круз(7), у которого поражение в последнем бою и это будет громкий бой, чтобы заявить о себе, но как-то слишком не выгодным выглядит бой для Круза, сомневаюсь, что согласится. Ну и последний Ядонг, у которого тоже поражение в последнем бою.
И никто из них не подарок, так как они проигрывали только топам этого веса и будет хорошей проверкой. Но уже по ощущениям Умар уже готов навязать жесткое сопротивление любому в диве и это как минимум.
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