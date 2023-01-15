Умар Нурмагомедов: «Я вернусь 4 марта. Где вы все, ребята?»

Боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов после победы на UFC Fight Night 217 над Раони Барселосом рассказал о планах.

«Я вернусь 4 марта [на эту дату запланирован UFC 285]. Где вы все, ребята? Я готов драться, с кем угодно», – сказал Умар Нурмагомедов в октагоне.

Нурмагомедов дебютировал в UFC в 2021 году и выиграл четыре боя из четырех. Сейчас он занимает 11-е место в рейтинге легчайшего дивизиона.

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