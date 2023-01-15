Умар Нурмагомедов победил Барселоса нокаутом. Он выиграл четыре боя из четырех в UFC

На UFC Fight Night 217 прошел бой в легчайшем весе между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Раони Барселосом. Нурмагомедов победил нокаутом в первом раунде.

Умар Нурмагомедов – 11-й номер легчайшего веса. Он дебютировал в UFC в 2021 году и выиграл четыре боя из четырех. Победа над Барселосом – первая для Нурмагомедова нокаутом в промоушене.

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