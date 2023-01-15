Умар Нурмагомедов победил Барселоса нокаутом. Он выиграл четыре боя из четырех в UFC
На UFC Fight Night 217 прошел бой в легчайшем весе между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Раони Барселосом. Нурмагомедов победил нокаутом в первом раунде.
Умар Нурмагомедов – 11-й номер легчайшего веса. Он дебютировал в UFC в 2021 году и выиграл четыре боя из четырех. Победа над Барселосом – первая для Нурмагомедова нокаутом в промоушене.
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И молорик, что уже готов драться на турнире 4 марта, надеюсь, дадут кого-то из топ 5-7, хотя вряд ли кто-то захочет с ним драться и уже даёт интервью на английском, понимает важность языка для раскрутки, а то большинство бойцов из России этим похвастаться не могут.