Умар Нурмагомедов победил Барселоса нокаутом. Он выиграл четыре боя из четырех в UFC

Теги UFC MMA UFC Fight Night Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

На UFC Fight Night 217 прошел бой в легчайшем весе между россиянином Умаром Нурмагомедовым и бразильцем Раони Барселосом. Нурмагомедов победил нокаутом в первом раунде.

Умар Нурмагомедов – 11-й номер легчайшего веса. Он дебютировал в UFC в 2021 году и выиграл четыре боя из четырех. Победа над Барселосом – первая для Нурмагомедова нокаутом в промоушене.

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1 комментарий

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АланСмити
Красиво победил и многое говорит о его человеческих качествах, когда первое, что он упомянул после победы были извинения о добивание и то, что не успел остановиться и не видел, что соп уже без сознания. Хотя это и видно было по бою и по первой реакции, но все равно многое говорит о человеке. А то условный Нганну отличный боец, но неадекватно, как он добивает сопа своей кувалдой, когда уже достаточно заметно, что соперник в глубоком нокауте.
И молорик, что уже готов драться на турнире 4 марта, надеюсь, дадут кого-то из топ 5-7, хотя вряд ли кто-то захочет с ним драться и уже даёт интервью на английском, понимает важность языка для раскрутки, а то большинство бойцов из России этим похвастаться не могут.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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