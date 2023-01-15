Гейджи подерется с Физиевым на UFC 286 (Бретт Окамото)
Журналист Бретт Окамото ESPN анонсировал бой между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым на UFC 286, который пройдет 18 марта в Лондоне.
Ранее Физиев говорил, что готовится к бою против Гейджи. По его словам, сейчас он ждет контракт.
На данный момент Гейджи занимает третье место в рейтинге легковесов, Физиев – шестое.
В последнем бою Гейджи проиграл Чарльзу Оливейре, Физиев – победил Рафаэля Дос Аньоса.
Гейджи назвал двух потенциальных соперников: «Бои с Физиевым и Оливейрой имеют для меня одинаково большое значение»
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