Гейджи подерется с Физиевым на UFC 286 (Бретт Окамото)

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Журналист Бретт Окамото ESPN анонсировал бой между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым на UFC 286, который пройдет 18 марта в Лондоне.

Ранее Физиев говорил, что готовится к бою против Гейджи. По его словам, сейчас он ждет контракт.

На данный момент Гейджи занимает третье место в рейтинге легковесов, Физиев – шестое.

В последнем бою Гейджи проиграл Чарльзу Оливейре, Физиев – победил Рафаэля Дос Аньоса.

Гейджи назвал двух потенциальных соперников: «Бои с Физиевым и Оливейрой имеют для меня одинаково большое значение»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Кузнецов
Серьезное испытание для Физиева. И очень важный бой для Джастина, после которого он либо продолжит оставаться в числе претендентов на пояс, либо отодвинется в очереди
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий