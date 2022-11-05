Оливейра про бой с Физиевым: «Этого не будет. Мне нужен перерыв»

Экс-чемпион UFC в легком весе опроверг сообщения о том, что подерется с 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

«Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем!» – написал бразилец.

«Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», – ответил Физиев.

В конце октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом во втором раунде.

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