Оливейра про бой с Физиевым: «Этого не будет. Мне нужен перерыв»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Чарльз Оливейра Рафаэль Физиев UFC 283 Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра опроверг сообщения о том, что подерется с Рафаэлем Физиевым 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

«Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем!» – написал бразилец.

«Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», – ответил Физиев.

В конце октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом во втором раунде.

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