Оливейра про бой с Физиевым: «Этого не будет. Мне нужен перерыв»
Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра опроверг сообщения о том, что подерется с Рафаэлем Физиевым 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.
«Этого не будет. Мне нужен перерыв. Спасибо всем!» – написал бразилец.
«Наслаждайся заслуженным отдыхом, чемпион», – ответил Физиев.
В конце октября на UFC 280 в Абу-Даби Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приемом во втором раунде.
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