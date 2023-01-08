Рафаэль Физиев: «Готовлюсь к Гейджи на март. Победа над ним приблизит меня к титулу»

Легковес UFC Рафаэль Физиев сообщил, что в марте может состояться его бой с .

«Готовлюсь на март. Я ничего не анонсирую, но в UFC пообещали, что буду драться в марте против Гейджи. Джастин хочет этот бой и Дэйна Уайт хочет этот бой. Мы сейчас ждем контракт. Если что-то переиграется, я буду в шоке. Если отменят, я запишу видео UFC со словами: вы что творите?

Я нацелен на Гейджи уже давно. В UFC это поддержали с самого начала. Гейджи молчит, Абдель-Азиз что-то пыхтит.

Гейджи – это очень опасный вызов для меня, он сильный боец. Тем более, меня делает счастливым тот факт, что его никто не вызывал, кроме меня. Я не видел никого, чтобы кто-то говорил: «Гейджи, давай драться». И мне это нравится.

Ну и плюс меня это к титулу приведет. Победа над Гейджи, яркая победа, приблизит меня к поединку за пояс», – сказал Физиев.

Гейджи назвал двух потенциальных соперников: «Бои с Физиевым и Оливейрой имеют для меня одинаково большое значение»

Физиев бросил вызов Гейджи: «USADA проверяло меня шесть раз в этом году. Бро, со мной ты получишь честное противостояние»