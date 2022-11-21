Джастин Гейджи: «Мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на большую арену. Моя цель – титул»
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Джастин Гейджи рассказал о своих планах.
«Мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на большую арену. Я скоро вернусь с двумя финишами.
Моя цель – титул. Если я не стремлюсь стать чемпионом, то тогда должен убраться из этого спорта.
Жизнь непредсказуема, но я очень взволнован своим возвращением. Я готов совершить еще один забег», – сказал Гейджи.
В мае этого года Гейджи проиграл сабмишеном Чарльзу Оливейре.
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