Джастин Гейджи: «Мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на большую арену. Моя цель – титул»

Бывший претендент на титул в легком весе рассказал о своих планах.

«Мне нужны две впечатляющие победы, чтобы вернуться на большую арену. Я скоро вернусь с двумя финишами.

Моя цель – титул. Если я не стремлюсь стать чемпионом, то тогда должен убраться из этого спорта.

Жизнь непредсказуема, но я очень взволнован своим возвращением. Я готов совершить еще один забег», – сказал Гейджи.

В мае этого года Гейджи проиграл сабмишеном Чарльзу Оливейре.

Гейджи назвал двух потенциальных соперников: «Бои с Физиевым и Оливейрой имеют для меня одинаково большое значение»

Рафаэль Физиев: «Надеюсь, подерусь с Гейджи в декабре или январе»