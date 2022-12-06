Али Абдель-Азиз: «Хочу, чтобы Гейджи посадил Конора в инвалидную коляску»

Менеджер Али Абдель-Азиз хочет организовать бой и .

«Хочу, чтобы Гейджи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску. Я бы на это с удовольствием глянул.

Без разницы, в каком весе хочет драться Конор. Он может пить столько стероидов, сколько хочет. Но мы же понимаем, что он больше не хочет жестких боев.

Он хочет легких поединков, так что вряд ли согласится на бой с Гейджи», – считает Абдель-Азиз.

Дос Аньос бросил вызов Конору: «У него есть несколько месяцев, чтобы отчистить организм от всего дерьма, которое он принимал»

Конор вернется не раньше августа 2023-го. В USADA заявили, что ирландец должен пройти полугодичное тестирование