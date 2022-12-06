Али Абдель-Азиз: «Хочу, чтобы Гейджи посадил Конора в инвалидную коляску»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Джастин Гейджи Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз хочет организовать бой Джастина Гейджи и Конора Макгрегора.

«Хочу, чтобы Гейджи уничтожил Макгрегора и посадил его в инвалидную коляску. Я бы на это с удовольствием глянул.

Без разницы, в каком весе хочет драться Конор. Он может пить столько стероидов, сколько хочет. Но мы же понимаем, что он больше не хочет жестких боев.

Он хочет легких поединков, так что вряд ли согласится на бой с Гейджи», – считает Абдель-Азиз.

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