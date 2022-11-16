Гейджи назвал двух потенциальных соперников: «Бои с Физиевым и Оливейрой имеют для меня одинаково большое значение»

Американский легковес UFC Джастин Гейджи рассказал, с кем планирует подраться в будущем.

«Бои с и имеют для меня одинаково большое значение. Мне нужно одержать две победы, и с обеими этими парнями меня ждут большие бои.

Конечно, я не хочу драться с кем попало, так что они оба – мой потенциальный следующий бой. Всю ответственность за выбор следующего соперника я возложу на людей, которым я доверяю – на своего тренера и менеджера».

В последнем бою Гейджи в мае этого года проиграл сабмишеном Оливейре на UFC 274.

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