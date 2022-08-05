Генри Сехудо: «Что касается третьего боя Шевченко и Нуньес, то я, пожалуй, выберу Валентину»

Бывший чемпион в двух весовых категориях назвал фаворита возможного третьего боя между и .

«Что касается третьего боя, то я, пожалуй, выберу Валентину Шевченко. Просто потому, что Валентина стала намного лучше.

Подниматься в весе на самом деле лучше, чем спускаться. Потому что, когда изо всех сил пытаешься набрать 135 фунтов, поднимаясь вверх, чувствуешь себя действительно хорошо.

Зная Валентину, можно сказать, что она буквально вся в борьбе. Вроде она не замужем и не состоит в отношениях, она буквально замужем за игрой, и это также делает ее чрезвычайно опасной.

У Аманды теперь есть ребенок. Но все-таки я не хочу сказать, что это может каким-то образом ее сдерживать. В общем пришло время организовать этот бой», – сказал Сехудо.

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