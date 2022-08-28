Деметриус Джонсон: «Думаю, Валентина Шевченко побьет мой рекорд по самой длинной серии защит титула»

Бывший чемпион в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон назвал бойца, который побьет его рекорд по серии защит титула.

«Я думал, что побьет мой рекорд по самой длинной защите титула. Но он разрушил мои предположения.

Мне кажется, что побьет мой рекорд просто потому, что она на голову выше соперниц. При этом в женском дивизионе очень мало бойцов. Она на несколько световых лучей лучше остальных», – считает Джонсон.

На счету Джонсона 11 защит чемпионского пояса UFC, у Шевченко на данный момент семь.

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