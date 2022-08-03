Дэйна Уайт: «Бой с Шевченко для Нуньес имеет больше смысла, чем поединок с Сайборг»

Теги женские бои UFC Дэйна Уайт MMA Крис Сайборг Аманда Нуньес Валентина Шевченко Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт считает, что чемпионке двух дивизионов Аманде Нуньес стоит провести третий бой с Валентиной Шевченко, чем давать реванш Крис Сайборг.

«У Аманды была абсолютно доминирующая победа над Крис. Бой с Шевченко имеет больше смысла.

Я сейчас говорю это не потому, что хочу нагадить Сайборг, так как у нас была неприятная история. Честно говоря, я обычно не обсуждаю подобные вещи публично.

На самом деле у нас с Крис неплохие отношения. Она поздравила меня с днем рождения. Так что это не похоже на то, что мы ненавидим друг друга.

Я желаю ей всего наилучшего в том, что она делает», – сказал Уайт.

В 2016-м Нуньес победила Шевченко единогласным решением судей, а спустя год — раздельным.

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Нуньес согласна на трилогию с Шевченко и назвала ее проигравшей в бою с Сантос

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