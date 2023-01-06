Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе , высказался о возможном бое Уайлдера против .

«Я вижу, что Деонтей делает со всеми, кто появляется на его пути – ментально крепкие они или нет. На мой взгляд, это трехраундовый бой», – сказал Скотт.

Уайлдер и Джошуа ни разу не дрались друг с другом. В последнем бою Уайлдер победил Роберта Хелениуса, а Джошуа проиграл Александру Усику.

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