Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа
Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о возможном бое Уайлдера против Энтони Джошуа.
«Я вижу, что Деонтей делает со всеми, кто появляется на его пути – ментально крепкие они или нет. На мой взгляд, это трехраундовый бой», – сказал Скотт.
Уайлдер и Джошуа ни разу не дрались друг с другом. В последнем бою Уайлдер победил Роберта Хелениуса, а Джошуа проиграл Александру Усику.
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