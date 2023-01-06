Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Малик Скотт бокс Бокс/MMA/UFC

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтея Уайлдера, высказался о возможном бое Уайлдера против Энтони Джошуа.

«Я вижу, что Деонтей делает со всеми, кто появляется на его пути – ментально крепкие они или нет. На мой взгляд, это трехраундовый бой», – сказал Скотт.

Уайлдер и Джошуа ни разу не дрались друг с другом. В последнем бою Уайлдер победил Роберта Хелениуса, а Джошуа проиграл Александру Усику.

Тренер Уайлдера: «Деонтей – единственный тяжеловес, который победит Усика»

Деонтей Уайлдер хочет драться с Фрэнсисом Нганну: «Этот бой невозможно будет пропустить!»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gosha7202@mail.ru
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему-то кажется, что так и будет
Джошуа очень слаб ментально стал, после боя с бомбардировщиком точно запишет Рэп-альбом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий