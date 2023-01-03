Эдди Хирн про план Джошуа на 2023-й: «Он должен стать трехкратным чемпионом мира»

Промоутер Эдди Хирн раскрыл планы бывшего чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа на 2023 год.

«План состоит в том, чтобы перезагрузить Энтони. Он должен стать трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Его новый тренер предпримет соответствующие шаги для этого.

Хорошо бы прислушаться к тому, что о тебе говорят в социальных сетях, к примеру, о бое с , но у вас должен быть план, умный план.

Наш план состоит в том, чтобы выступить против боксера из топ-15, который заслуживает доверия. Затем он вернется летом, возможно, в бою против , а потом подерется против или Деонтея Уайлдера. Это будет мегабой в 2023 году», – сказал Хирн.

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