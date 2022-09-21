Тренер Джошуа: «Усик хочет драться с Уайлдером? Прикольно. Я бы хотел увидеть этот бой»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Роберт Гарсия Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Роберт Гарсия, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа, поделился мнением насчет возможного поединка Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

«Усик хочет драться с Уайлдером? Это будет огромный бой, прикольно. Я считаю, что Усик обладает отличными навыками, он очень сложный боксер.

Но у Уайлдера есть мощь, ты всегда должен ее остерегаться. У панчера есть последний шанс, чтобы донести один удар. Он сохраняется с первого по 12-й раунд.

Впрочем, Тайсон Фьюри оказался достаточно умным, чтобы избежать этого удара и победить. Это интересный бой. Я бы хотел его увидеть», – сказал Гарсия.

Эгис Климас: «Фьюри боится Усика, но мы за ним бегать не собираемся – у него один пояс, у нас три»

Александр Усик: «Вообще не взбешен тем, что Фьюри предпочел бой с Джошуа. Мой поединок с Уайлдером, скорее всего, состоится в США»

 

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