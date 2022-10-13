Деонтей Уайлдер хочет драться с Фрэнсисом Нганну: «Этот бой невозможно будет пропустить!»

Бывший чемпион по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер задумался о поединке с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну по правилам бокса.

«Мы обсуждали это с моим менеджером Элом [Хэймоном]. Есть старая поговорка: «Если это принесет деньги, в этом есть смысл».

Это был бы интригующий бой, который вызывал бы большой интерес аудитории. Кто знает, возможно, в будущем мы подеремся. Этот бой невозможно будет пропустить!» – сказал Уайлдер.

15 октября Уайлдер проведет бой с финским боксером Робертом Хелениусом в Нью-Йорке.

Деонтей Уайлдер: «С удовольствием провел бы бой с Джошуа в Африке»

Уайлдер нацелен на бой с Усиком: «Я отберу его титулы и дам шанс Энди Руису»