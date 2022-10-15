Тренер Уайлдера: «Деонтей – единственный тяжеловес, который победит Усика»

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе , считает, что его подопечный способен победить чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика.

«Я считаю, что Деонтей – единственный тяжеловес, который победит Усика. Не решением судей, а нокаутом. Потому что, каким бы ловким и подвижным он ни был, Усик пропускает, и после боев у него-таки есть отметины на лице. А значит, по нему можно попадать.

А раз так, то Уайлдер обязательно попадет. С ним лучше не пропускать. Если это будет необходимо, то мы позаботимся о том, чтобы этот удар произошел в нужный момент», – считает Скотт.

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