Джошуа про бой с Уайлдером: «Это однозначно произойдет. 2023 год уже не за горами»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос по поединке с Деонтеем Уайлдером.

«Это однозначно произойдет. Мы выступаем в одном дивизионе, в одной эпохе, а это значит, что наш бой должен состояться.

2023 год не за горами. Это большой год для бокса, и наш поединок определенно состоится», – сказал Джошуа.

Джошуа намекнул на скорое завершение карьеры и сообщил, что хочет стать актером

Эдди Хирн: «Возможно, Джошуа подерется с Франклином в феврале или марте»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные