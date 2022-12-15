Джошуа про бой с Уайлдером: «Это однозначно произойдет. 2023 год уже не за горами»
Бывший чемпион в тяжелом весе Энтони Джошуа ответил на вопрос по поединке с Деонтеем Уайлдером.
«Это однозначно произойдет. Мы выступаем в одном дивизионе, в одной эпохе, а это значит, что наш бой должен состояться.
2023 год не за горами. Это большой год для бокса, и наш поединок определенно состоится», – сказал Джошуа.
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