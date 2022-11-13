Вэйли Чжан – о победе над Эспарзой: «Я вернулась. Каждый день мечтала, что верну титул»

Теги UFC минимальный вес Вэйли Чжан Карла Эспарза Бокс/MMA/UFC

Чемпионка UFC в минимальном весе Вейли Чжан поделилась мыслями после победы над Карлой Эспарзой на турнире UFC 281.

«Да, я вернулась. Боже мой, я не могу поверить, что это наконец-то произошло. Каждый день я мечтала об этом, что верну свой титул.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддерживал, семье и фанатам. Когда я прошлый раз выиграла пояс в Китае, у меня была огромнейшая поддержка и почувствовала, что представляю Китай.

Сегодня я дралась в США, но поддержка была не меньше. Так что теперь я чувствую, что представляю весь мир», – сказала Чжан.

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