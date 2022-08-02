Майкл Биспинг: «Шевченко и Нуньес могли бы подраться за женский титул BMF»

Ветеран ММА Майкл Биспинг предложил чемпионке наилегчайшего дивизиона и чемпионке двух дивизионов подраться за титул BMF (The Baddest Motherfucker).

«Я бы хотел увидеть их третий бой. Этот поединок мог бы пройти в промежуточном весе за женский титул BMF.

Они ввели этот пояс для парней, так давайте сделаем женскую версию BMF.

Валентина поднимется до 130 фунтов, а Нуньес спуститься до 130 фунтов», – сказал Биспинг.

В 2016-м Нуньес победила Шевченко единогласным решением судей, а спустя год — раздельным.

Нуньес согласна на трилогию с Шевченко и назвала ее проигравшей в бою с Сантос

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