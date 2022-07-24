Молли Маккэн вызвала на бой Антонину Шевченко: «Верю, что побью ее в каждом аспекте»

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Молли Маккэн бросила вызов .

«Я никогда никого не вызываю. Но если говорить о наследии, престиже и чести, то лучшая в этом — это . Готова ли я к Валентине? Нет.

Готова ли я к Антонине? Давайте посмотрим. Я верю в то, что побью ее. Я не оскорбляю ее. Просто я верю, что побью ее в каждом аспекте», – сказал Маккэн.

На UFC Fight Night 208 в Лондоне Маккэн победила Ханну Голди нокаутом в первом раунде.

Рэпер Дрейк выиграл 3,7 млн долларов на победе Пимблетта и Маккэн

UFC Лондон: Блейдс победил Аспиналла, Крылов нокаутировал Густафссона и другие бои