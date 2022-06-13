Шевченко – о возможном переходе в минимальный вес: «Мне бы тогда пришлось отказаться от всей еды на неделю»

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко заявила, что пока не рассматривает вариант спуститься в минимальный вес.

«Я смотрела, как Йоанна и Вейли просто мучились во время весогонки. Я думала: «Боже мой, мне пришлось бы в этом случае отказаться от всей еды на этой неделе».

Я хорошо себя чувствую в природной весовой, мне очень комфортно в наилегчайшем дивизионе», – сказала представительница Кыргызстана.

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