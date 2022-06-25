Тайла Сантос: «Мне удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром»

Бразильский боец UFC Тайла Сантос поделилась воспоминаниями о поражении в бою с чемпионкой наилегчайшего дивизиона .

«Я была удивлена, насколько легким был этот бой. Я думала, в некоторых аспектах мне будет гораздо сложнее. Однако, как я и хотела, мне удалось показать всем, что Шевченко не является непобедимым монстром.

Думала, что переводить ее в партер будет сложнее. Валентина умный боец, и я думала, что мне будет тяжело навязывать свой бой. Но в конечном итоге все оказалось легче, чем я ожидала.

Когда мы оказывались у сетки, я с легкостью валила ее на настил. Мне удавалось забирать у нее спину и доминировать. Это меня удивило», – сказал Сантос.

Шевченко скандально защитила титул: уступила Сантос в борьбе, ударила головой (после этого закрылся глаз) и поймала свист фанатов

Чейл Соннен: «Шевченко – неискренний человек. Она лишь играет роль»