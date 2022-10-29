Исмаилов про бой с Перри: «Вы тоже ждете это супердорогое избиение Майка?»

Российский боец прокомментировал анонс поединка с Майком Перри.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов анонсировал бой россиянина и американца 10 марта на вечера бокса от Рен ТВ.

«Я пришел на пресс-конференцию к Вагабу Вагабову. Неожиданно для меня и для всех вызвал меня и Майка на face to face. Я был не против глянуть в глаза этому парню, смотрел его бои и всегда считал его интересным персонажем.

Как вдруг Майк потянулся к моей шее, я решил, что он хочет укусить меня и тоже потянулся к нему, чтобы если что, укусить его в ответ. Но Майк толкнул меня и понеслась! Я веселился и дергал его, было весело наблюдать, как он реагирует на каждое мое шутливое движение.

Веселье закончилось, как только я услышал из его уст «motherfucker», когда нас разнимали. Меня интересовал только один вопрос: «Что ты сказал насчет моей мамы?», а он в полном недоумении отвечал, что это неправда, и он ничего про маму не говорил!

После мне объясняли, что это сленговое слово и не подразумевает оскорбление матери! Я же просил объяснить Майку, что здесь лучше не говорить сленговые слова, начало у которых мама, что Вагаб, в принципе, и сделал.

Владимир Хрюнов громко заявил на весь зал, что это будет самый дорогой боксерский матч в России, во всей этой каше я четко подчеркнул это заявление в своей голове. Ну что, дорогие друзья, вы тоже ждете это супердорогое избиение Майка?» – написал Исмаилов.

Перри – о стычке с Исмаиловым: «Я не имел в виду его маму. Я не пытаюсь затронуть чью-либо мать»

Исмаилов напал на Майка Перри на пресс-конференции: Магомед решил, что американец оскорбил его мать