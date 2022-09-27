Перри – о стычке с Исмаиловым: «Я не имел в виду его маму. Я не пытаюсь затронуть чью-либо мать»

Бывший боец и действующий боец на голых кулаках Майк Перри объяснил причины стычки с Магомедом Исмаиловым. Перри заявил, что не оскорблял мать .

«Я толкнул его, сказал: «Вали вон от моего лица» и добавил motherfucker. Вы знаете, что это выражение означает на английском языке.

Он воспринял это как оскорбление своей мамы. Нет, я этого не имел в виду. Я люблю свою маму, и не пытался затронуть чью-либо маму. Я уважаю женщин.

Потом он прыгнул на меня, и началась драка. Потом мы друга поняли. Скажу, что готов драться с ним когда угодно и где угодно», – сказал Перри.

Исмаилов напал на Майка Перри на пресс-конференции: Магомед решил, что американец оскорбил его мать