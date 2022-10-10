Александр Илич: «Спасибо Исмаилову за большой урок бокса»

Сербский боец Александр Илич поблагодарил Магомеда Исмаилова за бой в выходные.

«Большое спасибо Pravda Boxing и мистеру Хетагу Цопанову за это мероприятие.

Спасибо Магомеду Исмаилову за большой урок бокса и за то, что поддерживал меня морально в этом бою.

Мага - очень хороший парень и настоящая суперзвезда ММА в России», – написал Илич в соцсетях.

7 октября Исмаилов победил Илича в боксерском поединке единогласным решением судей.

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