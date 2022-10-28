Владимир Хрюнов анонсировал бой между Магомедом Исмаиловым и Майком Перри

Боксерский промоутер в соцсетях объявил о поединке между и .

Спортсмены встретятся под эгидой «Бойцовского клуба Рен-ТВ», их поединок пройдет 10 марта 2023 года в Москве.

Напомним, что в сентябре бойцы устроили потасовку на пресс-конференции: Исмаилов и Перри провели битву взглядов, в ходе которой они начали обмениваться репликами. Магомеду показалось, что Перри оскорбил его мать, после чего началась стычка.

Владимир Минеев: «За бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей»

Перри – о стычке с Исмаиловым: «Я не имел в виду его маму. Я не пытаюсь затронуть чью-либо мать»