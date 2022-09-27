Исмаилов напал на Майка Перри на пресс-конференции: Магомед решил, что американец оскорбил его мать

Во время пресс-конференции турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ» произошла потасовка с участием и экс-бойца UFC Майка Перри.

Организатор турнира предложил бойцам поучаствовать в битве взглядов, в ходе которой они обменивались едкими репликами в адрес друг друга.

Перри назвал Исмаилова засранцем (motherfucker), что Магомед воспринял как оскорбление матери.

После этого бойцы устроили небольшую потасовку, обменявшись несколькими ударами.

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