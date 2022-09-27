Исмаилов напал на Майка Перри на пресс-конференции: Магомед решил, что американец оскорбил его мать

Во время пресс-конференции турнира «Бойцовский клуб Рен-ТВ» произошла потасовка с участием Магомеда Исмаилова и экс-бойца UFC Майка Перри.
Организатор турнира Владимир Хрюнов предложил бойцам поучаствовать в битве взглядов, в ходе которой они обменивались едкими репликами в адрес друг друга.
Перри назвал Исмаилова засранцем (motherfucker), что Магомед воспринял как оскорбление матери.
После этого бойцы устроили небольшую потасовку, обменявшись несколькими ударами.
Гаджиев – о словах Исмаилова про AMC Fight Nights: «Зачем говорить «беспонтовая» про организацию, в которой ты проиграл нокаутом?»
Исмаилов поддержал Емельяненко после поражения от Дацика: «Главная победа у тебя уже есть, Саша, ты победил вредную привычку!»