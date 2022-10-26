Брат Исмаилова бросил вызов Джейку Полу: «Российский бокс против американского»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца , хочет организовать бой с братьями Джейком или Логаном Полом.

«Российский блогер против американского блогера. Магомед Исмаилов против либо . Российский бокс VS американский бокс.

Джейк, если ты готов к искрам, тогда давай устроим это. Прими вызов, это будет самый громкий бой. Надеюсь, ты примешь этот бой, Джейк», – написал Исмаилов-старший.

В воскресенье Джейк Пол проведет бой по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Андерсоном Сильвой.

Владимир Минеев: «За бой с Исмаиловым по правилам бокса мне должны заплатить 50 миллионов рублей»

Папин – о бое Исмаилова и Илича: «Александр – просто мешок. Стыд и позор»