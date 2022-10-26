Брат Исмаилова бросил вызов Джейку Полу: «Российский бокс против американского»
Рамазан Исмаилов, брат и тренер бойца Магомеда Исмаилова, хочет организовать бой с братьями Джейком или Логаном Полом.
«Российский блогер против американского блогера. Магомед Исмаилов против Джейка Пола либо Логана Пола. Российский бокс VS американский бокс.
Джейк, если ты готов к искрам, тогда давай устроим это. Прими вызов, это будет самый громкий бой. Надеюсь, ты примешь этот бой, Джейк», – написал Исмаилов-старший.
В воскресенье Джейк Пол проведет бой по правилам бокса с экс-чемпионом UFC Андерсоном Сильвой.
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