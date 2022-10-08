Комик вызвал Хабиба на бой: «Выбирай: тебе с правой или с левой?»
Комик Алексей Шупляков заявил, что вызвал на бой бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Артист остался недоволен тем, что спортсмен не отреагировал на прошедшие в Дагестане акции протеста, случившихся после объявления частичной мобилизации.
«У тебя дома женщины с Росгвардией дерутся, а ты язык в жопу засунул», – написал Шупляков Хабибу в сообщениях в соцсетях.
Затем комик подтвердил намерение выйти в октагон с Нурмагомедовым: «Хабиб, выбирай: тебе с правой или, сука, с левой?».
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