Хавьер Мендес – об ударке Махачева: «Она намного лучше, чем у Хабиба»

Тренер зала AKA Хавьер Мендес заявил, что топовый легковес UFC Ислам Махачев превосходит в ударных навыках.

«Разница между Исламом и Хабибом в том, что, когда Хабиб был в Дагестане, он почти не работал над стойкой. На самом деле Хабиб тренировался в стойке только со мной. Он ни с кем не тренировался больше в стойке.

Так что его время, посвященное ударной технике, было очень ограниченным, в то время как Ислам тренируется с другими людьми, и у него дома есть отличные тренеры, которые работают с ним.

Поэтому ударная техника Ислама намного лучше, чем у Хабиба только из-за того, что Ислам работает над ударкой круглый год», – сказал Мендес.

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