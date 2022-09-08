Фергюсон – о Коноре: «Конор – моя сучка, он Макнаггетс 24/7» 

Бывший временный чемпион в легком весе в очередной раз резко высказался в адрес бывшего двойного чемпиона .

Не забыл Тони упомянуть и экс-чемпиона в легком весе .

«Конор – моя сучка. Он потерял весь свой соус. Все хотят быть величайшими, а я лучший всех времен. Продолжай бегать.

Ты потерял соус. Он Макнаггетс 24/7, 365 дней в году. И так будет, пока мы не побьемся. И то же самое с Хабибером», – сказал Тони.

Конор – Хасбику: «Что скажешь теперь, маленький калека?»

Хасбик хочет бой с Конором: «Дядя Дэйна Уайт, я размажу его благодаря своему горному духу»