Фергюсон – о Коноре: «Конор – моя сучка, он Макнаггетс 24/7» 

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Тони Фергюсон натив контент Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в очередной раз резко высказался в адрес бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора

Не забыл Тони упомянуть и экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова

«Конор – моя сучка. Он потерял весь свой соус. Все хотят быть величайшими, а я лучший всех времен. Продолжай бегать. 

Ты потерял соус. Он Макнаггетс 24/7, 365 дней в году. И так будет, пока мы не побьемся. И то же самое с Хабибером», – сказал Тони.

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