Диаз – о смене соперника: «Сучка Хабиб боялся Фергюсона так же, как засранец Чимаев боится меня»

Известный полусредневес UFC Нейт Диаз отреагировал на смену соперника. Им стал бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон.

Изначально уроженец Стоктона (Калифорния) должен был драться с в главном событии UFC 279, однако швед чеченского происхождения провалил взвешивание.

«Тони Фергюсон на протяжении долгого времени был рядом. Нам следовало подраться давным-давно. Сучка Хабиб боялся его так же, как этот сучий засранец боится меня», – сказал Диаз.

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