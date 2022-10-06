Тайрон Вудли: «Хабиб в списке 10-и лучших? Думаю, нет. К черту Хабиба!»

Экс-боец UFC Тайрон Вудли не хочет включать бывшего чемпиона легкого дивизиона в список 10-и лучших бойцов ММА всех времен.

«Хабиб в списке 10-и лучших? Думаю, нет. К черту Хабиба! Он мне нравится как боец, я его уважаю. Я думаю, он классный спортсмен.

Я думаю, что в таком стиле не дрался ни один легковес, кроме Шона Шерка в свое время.

Хабиб был невероятно агрессивен, но ему так и не попался качественный борец с хорошей стойкой, так что мне трудно называть его одним из лучших », – сказал Вудли.

Ислам Махачев: «Сейчас у нас с Хабибом разница в весе больше 10 кг. С ним тяжело бороться»

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