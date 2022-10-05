Махачев про поведение Хабиба после боя с Конором: «Хорошо еще что так пошло, могло и хуже быть потом»

Российский легковес UFC Ислам Махачев рассказал, какие моменты из карьеры берет в пример.

— Вы были на титульном бое Хабиба с Яквинтой и на очень громком бое Хабиба с Конором — взяли ли вы что-то для себя из этих поединков?

— Поведение Хабиба, то, как он тренировался, как подходил к этому, вот это мне сильно запомнилось.

— Поведение Хабиба после боя с Конором тоже?

— За все сказанное надо отвечать. Хорошо еще что так пошло, могло и хуже быть потом. Он его просто избил, а ведь там столько всего про семью сказали. Это могло бы просто боем не закончиться. Про себя могу сказать, что тоже не дам никому трогать семью, страну и религию.

Конор: «Оливейра или Ислам? Оливейра, легко»

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