Вагаб Вагабов – о протестах в Дагестане: «Какая-то мразь закинула мою фотку в паблики против власти. Митинги и антимитинги – не моя тема»

Дагестанский боец смешанного стиля Вагаб Вагабов отреагировал на протесты в республике, связанные с проведением частичной мобилизации.

Спортсмен возмутился, что в некоторых группах в соцсетях его назвали сторонников митингов. Сам же Вагабов отметил, что призывал лишь не применять насилие к женщинам, вышедших на улицы.

«Какая-то мразь берет мою фотку и закидывает в какие-то паблики против власти. Там чуть ли не с религией связано. Короче, какая-то мразь закинула меня.

Я выложил «историю» касаемо избиения женщин. В платках женщин швыряют, толкают молодые пацаны в форме, которые, как мне обещали, понесут за это наказание.

Они нарушили закон, и я из-за этого обратил внимание. Я что, на дурачка похож, чтобы призывать всех к каким-то митингам? Вообще это не моя тема – митинги, антимитинги», – сказал боец.

Вагабов – туристам в Дагестане: «Одевайтесь, как подобает. А то, на крайняк, мы на вас оденем платочек»

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