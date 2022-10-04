Умар Нурмагомедов ответил Стерлингу: «Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец»

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов ответил чемпиону легчайшего дивизиона Алджамейну Стерлингу.
Ранее Стерлинг заявил, что вокруг Нурмагомедова много хайпа, и «любой старый-добрый американский борец справится с этим парнем».
«Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец. А если ты защитишь свой титул, я приду за тобой», – ответил Умар.
26-летний Нурмагомедов идет на серии из трех побед в UFC.
Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC и назвал дату следующего боя
Умар Нурмагомедов: «Знаю, что могу уничтожить свой дивизион»