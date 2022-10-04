Умар Нурмагомедов ответил Стерлингу: «Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец»

Теги легчайший вес UFC MMA Алджамейн Стерлинг Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов ответил чемпиону легчайшего дивизиона Алджамейну Стерлингу.

Ранее Стерлинг заявил, что вокруг Нурмагомедова много хайпа, и «любой старый-добрый американский борец справится с этим парнем».

«Если ты потеряешь чемпионский пояс, попробуй остановить меня, борец. А если ты защитишь свой титул, я приду за тобой», – ответил Умар.

26-летний Нурмагомедов идет на серии из трех побед в UFC.

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