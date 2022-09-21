Марлон Вера: «Я следующий в очереди на чемпионский бой»

Эквадорский боец UFC Марлон Вера считает, что должен стать претендентом на титул, которым владеет .

«Я считаю, что меня ожидает чемпионский бой. Я делаю то, что хотят видеть в UFC.

Я поставил Дэйна Уайта на ноги, ему нравятся такие выступления. Все хотят видеть, как я вырубаю соперников.

Думаю, я следующий в очереди», – считает Вера.

22 октября на UFC 280 в Абу-Даби Стерлинг проведет защиту титула в легчайшем весе против .

Стерлинг назвал бойцов, с которыми может подраться после Диллашоу: «Марлон Вера является лидером»

UFC представил трейлер к турниру, где подерутся Махачев и Оливейра