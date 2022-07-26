Умар Нурмагомедов: «Знаю, что могу уничтожить свой дивизион»

Российский боец UFC легчайшего дивизиона заявил о намерении стать чемпионом.

«Я молод, силен, голоден, сосредоточен и хочу стать чемпионом. Я знаю, что могу уничтожить свой дивизион. Все, что мне нужно, – это возможность», – написал Умар.

В середине июля Нурмагомедов победил Нейта Манесса и занял 14-е место в рейтинге легчайшего дивизиона.

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