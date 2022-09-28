Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: «Любой старый-добрый американский борец справится с этим парнем»

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг оценил перспективы перспективного бойца дивизиона Умара Нурмагомедова.
Алджамейн считает, что россиянин может стать чемпионом, однако бой против американского борца может стать серьезным испытанием для брата Хабиба.
«Люди создали вокруг него большой хайп, но я думаю, что любой старый добрый американский борец справится с этим парнем.
Он силен и талантлив, и в будущем может стать чемпионом, как и его старший кузен. Но сейчас король занимает свой трон», – сказал Стерлинг.
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