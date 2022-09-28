Стерлинг – об Умаре Нурмагомедове: «Любой старый-добрый американский борец справится с этим парнем»

Чемпион UFC в легчайшем весе оценил перспективы перспективного бойца дивизиона .

Алджамейн считает, что россиянин может стать чемпионом, однако бой против американского борца может стать серьезным испытанием для брата Хабиба.

«Люди создали вокруг него большой хайп, но я думаю, что любой старый добрый американский борец справится с этим парнем.

Он силен и талантлив, и в будущем может стать чемпионом, как и его старший кузен. Но сейчас король занимает свой трон», – сказал Стерлинг.

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