Хабиб: «Я бы посмотрел на бой Умара и Двалишвили. Папаха против папахи»

Бывший чемпион UFC в легком весе высказался относительно потенциального поединка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Я бы посмотрел на бой и . Они потенциальные соперники. Они встретятся в будущем.

Как говорится, папаха против папахи. Было бы очень интересно», – сказал Хабиб.

На UFC 278 Двалишвили победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

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Хабиб: «Не смотрим на Оливейру как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его»