Хабиб: «Я бы посмотрел на бой Умара и Двалишвили. Папаха против папахи»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался относительно потенциального поединка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.
«Я бы посмотрел на бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили. Они потенциальные соперники. Они встретятся в будущем.
Как говорится, папаха против папахи. Было бы очень интересно», – сказал Хабиб.
На UFC 278 Двалишвили победил единогласным решением судей Жозе Альдо.
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