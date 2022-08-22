Хабиб: «Я бы посмотрел на бой Умара и Двалишвили. Папаха против папахи»

Теги легчайший вес UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Мераб Двалишвили Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался относительно потенциального поединка между Умаром Нурмагомедовым и Мерабом Двалишвили.

«Я бы посмотрел на бой Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили. Они потенциальные соперники. Они встретятся в будущем.

Как говорится, папаха против папахи. Было бы очень интересно», – сказал Хабиб.

На UFC 278 Двалишвили победил единогласным решением судей Жозе Альдо.

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