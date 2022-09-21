Стерлинг назвал бойцов, с которыми может подраться после Диллашоу: «Марлон Вера является лидером»

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Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал потенциальных соперников, с которыми может провести бои после победы над Ти Джеем Диллашоу.

«Есть несколько интересных вариантов. К примеру, Дейвисон Фигередо, который потенциально может подняться в мою весовую категорию.

Также есть Генри Сехудо, который где-то там ждет свое время. Если честно, мой соперник должен зарекомендовать себя: проводить лучшие бои и демонстрировать лучшие выступления.

На мой взгляд, сейчас это Марлон Вера. Он является лидером, но может произойти все что угодно», – сказал Стерлинг.

Бой Стерлинга и Диллашоу состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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