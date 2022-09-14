Умар Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC и назвал дату следующего боя

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Российский боец легчайшего дивизиона UFC Умар Нурмагомедов сообщил, что продлил контракт с промоушеном.

«Я подписал новый контракт с UFC на несколько боев. Очень рад этому событию и хочу поблагодарить всех, кто в нем участвует.

Не могу дождаться, чтобы разгромить кого-нибудь 5 ноября», – написал Нурмагомедов.

В последнем бою в UFC в июне Умар победил американца Нейта Манесса единогласным решением судей.

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