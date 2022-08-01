Конор про бой Нуньес – Пенья: «Классика, свидетелями которой нам посчастливилось стать»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях сравнил поединки Аманды Нуньес и со своим противостоянием с Нейтом Диазом.

«Вижу очередное сходство противостояния Аманды и Джулианны с моим с Диазом. Разрекламированный бой номер один, величайшая всех времен Нуньес. Она готова сражаться. Застигнута врасплох — пропускает несколько ударов, наносит несколько ударов. Ситуация меняется, она постучала.

Возвращение, реванш. Их первый бой закончился словами: «Я не удивлена, ублюдки». Их второй бой заканчивается так же, как и наш. Они обмениваются ударами. На лице Аманды, как и у меня, заметен урон от пропущенных ударов. Но она демонстрирует стойкость.

Такие бои — классика, свидетелями которых нам посчастливилось стать», – сказал Конор.

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