Бывший чемпион в полутяжелом весе обратился к двойной чемпионке .

Нуньес на UFC 277 победила Джулианну Пенью и одержала 10-ю победу в женских титульных боях – это рекорд промоушена.

Сейчас Нуньес расположена на пятом месте в истории UFC по количеству побед в титульных боях после Джонса (14), Жоржа Сен-Пьера (13), Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Сильвы (11).

«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры - нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда», – написал Джонс.

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