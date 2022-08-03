Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс обратился к двойной чемпионке Аманде Нуньес.
Нуньес на UFC 277 победила Джулианну Пенью и одержала 10-ю победу в женских титульных боях – это рекорд промоушена.
Сейчас Нуньес расположена на пятом месте в истории UFC по количеству побед в титульных боях после Джонса (14), Жоржа Сен-Пьера (13), Деметриуса Джонсона (12) и Андерсона Сильвы (11).
«Мужчины лгут, женщины лгут, а цифры - нет. Добро пожаловать в клуб, Аманда», – написал Джонс.
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