Майкл Биспинг: «Третий бой между Нуньес и Пеньей не нужен»

Ветеран ММА Майкл Биспинг считает, что и не нужно проводить третий бой.

«Я думаю, что Нуньес намного лучше Пеньи и это было очевидно еще в первом раунде их первого поединка. Если бы она тогда не устала, то у Пеньи не было бы шансов. Нуньес тогда была не готова.

Если ты плохо готов к бою, то ты плохо выступаешь – это закон. Коронавирус помешал Аманде, но это не вина Джулианны и нельзя умалять ее заслугу.

Но теперь мы все знаем, что Аманда лучше как боец и третий поединок нам просто не нужен», – считает Биспинг.

На 277 Нуньес победила Пенью единогласным решением судей.

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