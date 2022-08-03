Майкл Биспинг: «Третий бой между Нуньес и Пеньей не нужен»

Ветеран ММА Майкл Биспинг считает, что Аманде Нуньес и Джулианне Пенье не нужно проводить третий бой.
«Я думаю, что Нуньес намного лучше Пеньи и это было очевидно еще в первом раунде их первого поединка. Если бы она тогда не устала, то у Пеньи не было бы шансов. Нуньес тогда была не готова.
Если ты плохо готов к бою, то ты плохо выступаешь – это закон. Коронавирус помешал Аманде, но это не вина Джулианны и нельзя умалять ее заслугу.
Но теперь мы все знаем, что Аманда лучше как боец и третий поединок нам просто не нужен», – считает Биспинг.
На UFC 277 Нуньес победила Пенью единогласным решением судей.
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