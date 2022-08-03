Валентина Шевченко: «Меня удивляет, что Махачев фаворит, хотя Оливейра дрался с более рейтинговыми соперниками»

Чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от боя за титул в легком весе между и Чарльзом Оливейрой.

«Чарльз очень опасный, он дерется как сумасшедший. Он может бить соперника, может пропускать, и это будет круто.

Ислам более спокойный, более контролируемый. Он выжидает момент — когда ему необходимо бороться, он будет бороться, когда ему нужно бить в стойке, он будет биться в стойке.

Это будет невероятно безумный и отличный бой. Меня удивляет, что Махачев фаворит, хотя Оливейра дрался с более рейтинговыми соперниками.

Собственно говоря, Чарльз бился со всеми топ-бойцами легкого веса, победил всех и показал, что его место здесь, что из-за этого он удерживал титул.

У Ислама никогда не было возможности сразиться с кем-то более рейтинговым, чем он. Я имею в виду топовых бойцов, входящих в топ-5», – сказала Шевченко.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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