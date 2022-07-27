Чарльз Оливейра: «Поддержка Хабиба помогла Махачеву получить чемпионский бой. Ислам должен был провести еще один поединок»

Бывший чемпион UFC в легком весе считает, что получил чемпионский бой благодаря .

«У Махачева есть свои достоинства. У него неплохая победная серия. Если не ошибаюсь, уже 11 боев подряд?

С другой стороны, Нурмагомедов имеет огромный вес. Если вы заручились поддержкой этого парня, нравится вам или нет, это придает вес.

Нравится вам это или нет, но поддержка Хабиба помогла Махачеву получить чемпионский бой. Если честно, Ислам должен был провести еще один поединок», – считает Оливейра.

Бой Оливейры и Махачева 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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