Доминик Круз: «Оливейра в первых трех раундах может завершить бой с Махачевым»

Бывший чемпион в легчайшем весе поделился ожиданиями от боя за титул в легком весе между Чарльзом Оливейрой и .

«У Оливейры шансы закончить бой досрочно выше. Думаю, что в первых трех раундах он может завершить поединок.

Но если бой пройдет всю дистанцию, то, думаю, победит Махачев, потому что у него более высокие шансы выиграть решением.

Оливейра проигрывал на ранней стадии карьеры, когда соперники защищались от его сабмишенов и удерживали его на спине, используя граунд-энд-паунд. Или они доносили мощные удары в стойке, переводили его в партер и не попадались на болевой.

Если вам удавалось пережить натиск Чарльза в партере, то вы могли победить его решением. Так что если бой пройдет пять раундов, то думаю, что стиль Махачева позволит избежать сабмишенов, оставаться сверху, накрыть Оливейру и нивелировать значительную часть его болевых», – сказал Круз.

Бой Оливейры и Махачева 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Чарльз Оливейра: «Посмотрите на имена, которые побеждал я и которые побеждал Махачев. Это совсем другой уровень»

Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды