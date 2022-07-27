Волкановски хочет быть запасным боя Махачев – Оливейра: «Есть предчувствие, что кто-то из них травмируется»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Алекс Волкановски UFC 280 Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски хочет страховать бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Если я буду в приличной форме, смогу ли я выйти на замену в том случае, если кто-то травмируется? У меня есть предчувствие, что именно так все и будет.

Будь готов воспользоваться возможностью, пока это не сделал кто-то другой. Я именно из таких парней. Посмотрим, насколько это выполнимо, и возможно, я отправлюсь в Абу-Даби», – сказал Волкановски.

Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

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