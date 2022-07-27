Волкановски хочет быть запасным боя Махачев – Оливейра: «Есть предчувствие, что кто-то из них травмируется»

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски хочет страховать бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Если я буду в приличной форме, смогу ли я выйти на замену в том случае, если кто-то травмируется? У меня есть предчувствие, что именно так все и будет.
Будь готов воспользоваться возможностью, пока это не сделал кто-то другой. Я именно из таких парней. Посмотрим, насколько это выполнимо, и возможно, я отправлюсь в Абу-Даби», – сказал Волкановски.
Бой Махачева и Оливейры 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.
Оливейра про бой с Махачевым: «Пояс уже мой, для меня это просто еще одна защита титула»
🦅 Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан