Волкановски хочет быть запасным боя Махачев – Оливейра: «Есть предчувствие, что кто-то из них травмируется»

Чемпион UFC в полулегком весе хочет страховать бой за вакантный титул в легком весе между и .

«Если я буду в приличной форме, смогу ли я выйти на замену в том случае, если кто-то травмируется? У меня есть предчувствие, что именно так все и будет.

Будь готов воспользоваться возможностью, пока это не сделал кто-то другой. Я именно из таких парней. Посмотрим, насколько это выполнимо, и возможно, я отправлюсь в Абу-Даби», – сказал Волкановски.

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