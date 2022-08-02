Чарльз Оливейра: «Посмотрите на имена, которые побеждал я и которые побеждал Махачев. Это совсем другой уровень»

Бывший чемпион в легком весе считает себя фаворитом боя с .

«Октагон везде одинаковый, и неважно где его поставить, где-то здесь на улице или в Абу-Даби. Мы оказываемся только вдвоем, когда дверь закрывают.

Я с уважением отношусь к Исламу, его истории и том, что он сделал. Но мы должны все взвесить, посмотреть на имена, которые побеждал я и которые побеждал он. Это совсем другой уровень

Я считаю, что лучше него, но все станет ясно в день боя. Я всегда рад, когда являюсь аутсайдером, тогда все могут хорошо заработать. Мне грустно, когда являюсь фаворитом, как в этом случае», – сказал Оливейра.

Бой Оливейры и Махачева 22 октября возглавит UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды

Оливейра про бой с Махачевым: «Пояс уже мой, для меня это просто еще одна защита титула»